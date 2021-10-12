Роскомнадзор обяжет Twitch отчитаться о причинах утечки данных пользователей

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Роскомнадзора. Отмечается, что Twitch должен дать ответ в течение 30 дней со дня получения запроса. Сервис обязан предоставить исчерпывающую информацию об объёме скомпрометированных данных российских пользователей. В противном случае наступит ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)» за непредоставление или несвоевременное предоставление запрошенных сведений.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что при компрометации личной информации, пострадавшие пользователи могут потребовать от Twitch компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке. «Если гражданин полагает, что его права как субъекта персональных данных нарушены, он может обратиться в Роскомнадзор, как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. Ведомство рассматривает все обращения и в пределах полномочий принимает необходимые действия для восстановления прав гражданина вплоть до обращения в суд», — заявили в Роскомнадзоре.

При этом отмечается, что ведомство не получало каких-либо жалоб от российских пользователей Twitch по факту утечки персональной информации.