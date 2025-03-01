Роскомнадзор официально опроверг слухи о доступности YouTube в России

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу РКН, Центр мониторинга проверил доступность YouTube, но на деле платформа не работает.

Ранее об условиях разблокировки в России «Ютуба» говорил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, снятия санкций с России для возобновления нормальной работы YouTube недостаточно. Для этого Google придётся открыть новое официальное представительство и выплатить все штрафы.