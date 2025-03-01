Роскомнадзор официально опроверг слухи о доступности YouTube в России

Опубликовано 01 марта 2025, 21:491 мин.
Роскомнадзор официально опроверг слухи о доступности YouTube в РоссииСервис по-прежнему не работает
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССН) Роскомнадзора опроверг расхожие слухи о возобновлении работы видеохостинга YouTube.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу РКН, Центр мониторинга проверил доступность YouTube, но на деле платформа не работает.
Ранее об условиях разблокировки в России «Ютуба» говорил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, снятия санкций с России для возобновления нормальной работы YouTube недостаточно. Для этого Google придётся открыть новое официальное представительство и выплатить все штрафы.
Источник:Интерфакс
Автор:Андрей Кадуков
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