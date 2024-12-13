Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в России

Опубликовано 13 декабря 2024, 21:121 мин.
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в РоссииПричина — нарушение требований российского законодательства
В Роскомнадзоре сообщили о введении ограничений на доступ к мессенджеру Viber на территории Российской Федерации. Причиной этого стали нарушения требований российского законодательства со стороны организаторов распространения информации.
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Как пояснили в ведомстве, ограничения введены в связи с угрозами использования Viber для террористической и экстремистской деятельности, вербовки граждан, а также торговли наркотиками. В ведомстве также подчеркнули, что на платформе размещалась противоправная информация, что является нарушением действующих законов.
Решение о блокировке было принято в рамках усилий по предотвращению распространения опасных материалов и борьбы с угрозами национальной безопасности. Роскомнадзор подчеркнул, что меры направлены на защиту граждан и предотвращение использования популярных сервисов для противоправных целей.