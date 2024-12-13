Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в России

Как пояснили в ведомстве, ограничения введены в связи с угрозами использования Viber для террористической и экстремистской деятельности, вербовки граждан, а также торговли наркотиками. В ведомстве также подчеркнули, что на платформе размещалась противоправная информация, что является нарушением действующих законов.

Решение о блокировке было принято в рамках усилий по предотвращению распространения опасных материалов и борьбы с угрозами национальной безопасности. Роскомнадзор подчеркнул, что меры направлены на защиту граждан и предотвращение использования популярных сервисов для противоправных целей.