Опубликовано 23 октября 2025, 07:22
Роскомнадзор подтвердил: Telegram и WhatsApp частично ограничены в России

И речь не о звонках
Роскомнадзор официально подтвердил, что в России введены меры по частичному ограничению работы Telegram и WhatsApp.
Как сообщили в ведомстве, шаг направлен на «противодействие преступникам», использующим иностранные мессенджеры для мошенничества и противоправной деятельности.

По данным РКН, эти платформы «стали основными сервисами для обмана, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность».

При этом, как отметили в ведомстве, владельцы мессенджеров проигнорировали требования о принятии мер для предотвращения таких случаев.

21 октября пользователи в нескольких регионах юга России — включая Ростов-на-Дону, Сочи, Адыгею и Астрахань — сообщали о сбоях в работе сервисов. Telegram и WhatsApp временно были недоступны по Wi-Fi или работали с сильными задержками.

Операторы связи заявили, что проблемы не связаны с блокировками на их стороне. Ранее, в августе, РКН уже ограничивал голосовые вызовы в этих мессенджерах по аналогичным причинам.

