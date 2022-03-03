Роскомнадзор потребовал удалить рекламные вставки с событиями на Украине из YouTube

Как отмечается, Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламные ролики с дезинформацией о событиях на Украине. К тому же эти ролики не имеют возрастной маркировки, что является нарушением действующего российского законодательства.

Также Роскомнадзор потребовал от YouTube изменить правила модерации подобного контента и исключить видео «с дезинформацией для российских пользователей».