Роскомнадзор потребовал удалить рекламные вставки с событиями на Украине из YouTube

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Роскомнадзор потребовал удалить рекламные вставки с событиями на Украине из YouTubeСоответствующее письмо направлено Google
Пресс-служба Роскомнадзора сообщила о письме ведомства компании Google c требованием о недопустимости использоывания видеохостинга YouTube в информационной войне против России.
Как отмечается, Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламные ролики с дезинформацией о событиях на Украине. К тому же эти ролики не имеют возрастной маркировки, что является нарушением действующего российского законодательства.
Также Роскомнадзор потребовал от YouTube изменить правила модерации подобного контента и исключить видео «с дезинформацией для российских пользователей».
Источник: 360