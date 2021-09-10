Роскомнадзор проконтролирует, чтобы VPN-сервисы не давали доступа к сайту *«Умное голосование»

В ведомстве также подчеркнули, что «Умное голосование» запрещено на основании действующего российского законодательства, и что 10 иностранных компаний предоставляют услуги VPN, с помощью которых можно незаконно зайти на ресурс. Подчеркнули в ведомстве и причину контроля за провайдерами – пресечение любых попыток посредством их инструментов повлиять на выборы и вести незаконную предвыборную агитацию с помощью запрещённого приложения.

Эти требования касаются и магазинов приложений AppStore и Google Play. «Оказание содействия, участие и продолжение деятельности, запрещённой в России экстремистской организации, в том числе в интернете, - уголовно наказуемые деяния. Согласно действующему законодательству, ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц», – отметили в Роскомнадзоре.

*Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента