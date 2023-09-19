Приложения
14:01, 19 сентября 2023
1 мин.

Роскомнадзор разработал правила блокировки сайтов с описанием обхода ограничений

Применять их начнут с 1 марта 2024 года

На портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа c семью критериями Роскомнадзора, по которым предлагается оценивать ресурсы с описанием обхода ограничений. Критерии нужны для блокировки таких сайтов.

Согласно проекту, в реестр могут включить следующие критерии, по которым сайт может быть заблокирован. Это:

  • описание действий, которые позволяют получить доступ к запрещённым в России ресурсам;

  • описание способов и методов доступа к запрещённым сайтам;

  • побуждение к использованию таких ресурсов;

  • убеждение в привлекательности таких сайтов;

  • описание достоинств подобных сайтов;

  • предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, включая программы, позволяющие получить доступ;

  • возможность получения доступа к запрещенным сайтам, в том числе путём загрузки необходимых для этого программ.

Применение критериев планируется с 1 марта 2024 года.

Новости партнеров
Новости партнеров