Роскомнадзор разработал правила блокировки сайтов с описанием обхода ограничений

Роскомнадзор разработал правила блокировки сайтов с описанием обхода ограниченийПрименять их начнут с 1 марта 2024 года
На портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа c семью критериями Роскомнадзора, по которым предлагается оценивать ресурсы с описанием обхода ограничений. Критерии нужны для блокировки таких сайтов.
Согласно проекту, в реестр могут включить следующие критерии, по которым сайт может быть заблокирован. Это:
описание действий, которые позволяют получить доступ к запрещённым в России ресурсам;
описание способов и методов доступа к запрещённым сайтам;
побуждение к использованию таких ресурсов;
убеждение в привлекательности таких сайтов;
описание достоинств подобных сайтов;
предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, включая программы, позволяющие получить доступ;
возможность получения доступа к запрещенным сайтам, в том числе путём загрузки необходимых для этого программ.
Применение критериев планируется с 1 марта 2024 года.