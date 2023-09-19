Роскомнадзор разработал правила блокировки сайтов с описанием обхода ограничений

Согласно проекту, в реестр могут включить следующие критерии, по которым сайт может быть заблокирован. Это:

описание действий, которые позволяют получить доступ к запрещённым в России ресурсам;

описание способов и методов доступа к запрещённым сайтам;

побуждение к использованию таких ресурсов;

убеждение в привлекательности таких сайтов;

описание достоинств подобных сайтов;

предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, включая программы, позволяющие получить доступ;

возможность получения доступа к запрещенным сайтам, в том числе путём загрузки необходимых для этого программ.

Применение критериев планируется с 1 марта 2024 года.