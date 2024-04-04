Роскомнадзор сообщил, что не имеет отношения к проблемам со входом в WhatsApp

Как отмечается, о сбое в работе мессенджера информацию распространяет сервис мониторинга сбоев ПО DownDetector. Сообщается, что на проблемы жалуются не только пользователи в России, но и в Индии, США, Великобритании, некоторых других странах.

В РКН отметили, что проблема наблюдается с доступом к WhatsApp, включая получение и отправку сообщений, а также загрузку медиафайлов.

«Роскомнадзор не блокирует работу WhatsApp на территории России. Информацию о сбое распространяет зарубежный сервис DownDetector. Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta* (признана в России экстремистской и запрещена), деятельность которой запрещена на территории РФ», — сообщили в РКН.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.