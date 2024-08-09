Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Signal

РКН сообщил, что Signal заблокирован из-за нарушения законодательных требований, выполнение которых необходимо для борьбы с использованием мессенджера в террористических и экстремистских целях.

Жалобы о сбоях в работе Signal начали поступать с утра 9 августа.

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — сказано в сообщении РКН.