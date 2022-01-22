Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис, которым пользовались и обычные пользователи, и банки

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Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис, которым пользовались и обычные пользователи, и банкиЭто TunnelBear VPN
Российские пользователи популярного VPN-сервиса TunnelBear VPN начали сообщать о его блокировке. Сервис внезапно перестал работать.
Как отмечается, ещё летом 2021 года Центробанк России разослал банкам письмо с просьбой сообщить, каким VPN-сервисами организации пользуются для работы, IP-адреса и область применения. Уже тогда говорилось о намерениях Роскомнадзора запретить TunnelBear VPN на территории России.
При этом сайт сервиса заблокирован в России с прошлого года, но само приложение продолжало работать, благодаря активированной функции обхода блокировок GhostBear. Но теперь заблокированным оказался и сервис.
Источник: Код Дурова