Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис, которым пользовались и обычные пользователи, и банки

Как отмечается, ещё летом 2021 года Центробанк России разослал банкам письмо с просьбой сообщить, каким VPN-сервисами организации пользуются для работы, IP-адреса и область применения. Уже тогда говорилось о намерениях Роскомнадзора запретить TunnelBear VPN на территории России.

При этом сайт сервиса заблокирован в России с прошлого года, но само приложение продолжало работать, благодаря активированной функции обхода блокировок GhostBear. Но теперь заблокированным оказался и сервис.