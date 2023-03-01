Роскомнадзор запретил банкам оказывать услуги в мессенджерах

«По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены»:

Discord; Microsoft Teams; Skype for Business; Snapchat; Telegram; Threema; Viber; WhatsApp; WeChat.

Отмечается, что перечисленные организации не могут передавать некоторую информацию в указанных приложениях.

«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — сказано в сообщении на сайте РКН.