Роскомнадзор запретил банкам оказывать услуги в мессенджерах

16:49, 01 марта 2023
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Роскомнадзор запретил банкам оказывать услуги в мессенджерахИ передавать некоторую информацию
С 1 марта в силу вступили ч. 8-10 ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым Роскомнадзор запретил банкам, брокерам, управляющим компаниям, депозитариям, негосударственным пенсионным фондам и страховым компаниям оказывать услуги в иностранных мессенджерах.
Фото: Wallpaperflare.com
«По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены»:
Discord;
Microsoft Teams;
Skype for Business;
Snapchat;
Telegram;
Threema;
Viber;
WhatsApp;
WeChat.
Отмечается, что перечисленные организации не могут передавать некоторую информацию в указанных приложениях.
«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — сказано в сообщении на сайте РКН.