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16:49, 01 марта 2023
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Роскомнадзор запретил банкам оказывать услуги в мессенджерах

И передавать некоторую информацию

С 1 марта в силу вступили ч. 8-10 ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым Роскомнадзор запретил банкам, брокерам, управляющим компаниям, депозитариям, негосударственным пенсионным фондам и страховым компаниям оказывать услуги в иностранных мессенджерах.

Роскомнадзор запретил банкам оказывать услуги в мессенджерах

Фото: Wallpaperflare.com

«По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены»:

  1. Discord;

  2. Microsoft Teams;

  3. Skype for Business;

  4. Snapchat;

  5. Telegram;

  6. Threema;

  7. Viber;

  8. WhatsApp;

  9. WeChat.

Отмечается, что перечисленные организации не могут передавать некоторую информацию в указанных приложениях.

«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — сказано в сообщении на сайте РКН.

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