Роскосмос обзавелась собственным мобильным приложением

Об этом стало известно благодаря публикации, появившейся сегодня на официальном сайте компании. ”Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете”, - поделились представители Роскосмоса.

Таким образом, с помощью фирменного приложения пользователи смогут отслеживать актуальные новости, связанные как с корпорацией, так и с ее дочерними предприятиями. Также в программа предоставляет доступ к различному контенту о деятельности компании, вплоть до фотографий с космодромов, удаленного зондирования Земли и прочего.