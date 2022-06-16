Российская аудитория Telegram резко увеличилась в два раза

К такому выводу пришли специалисты Mediascope на основе проведённой аналитики. Правда, стоит отметить, что в своих показателях охвата они учитывали в том числе и небольшие сессии до пяти минут.

Сообщается, что если ранее мессенджер выступал исключительно в качестве средства общения, то сейчас ситуация изменилась. Многие начали использоваться Telegram в качестве источника получения информации от альтернативных СМИ и независимых блогеров.

Напомним, что чуть ранее стало известно о планах команды Telegram внедрить в свой проект Premium-подписку. При этом основатель сервиса, Павел Дуров, заявил, что в скором времени в мессенджере появится множество новых функций. И все они будут бесплатными.