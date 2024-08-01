Российская аудитория YouTube после замедления видеохостинга продолжила расти

Как пишет РБК, количество российских пользователей YouTube старше 4 лет, которые хотя бы однажды заходили на платформу, на момент публикации составило 82,5 млн человек. Это больше, чем на прошлой неделе, тогда число пользователей составляло 82,1 млн, также это на 2,4% больше, чем в 2023 году — 80,6 млн пользователей.

При этом вырос и среднесуточный охват: на прошедшей неделе рост составил 55,7 млн пользователей, ещё неделей ранее — 55,4 млн, а за тот же период 2023 года — 52,3 млн человек.

На замедление работы YouTube влияет и уменьшение количества кэширующих серверов Google Global Cache, которые американская компания всё меньше поддерживает из-за отказа российских провайдеров получать оплату по серым схемам.