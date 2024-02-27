Российская компания 2ГИС подала второй иск к Google из-за удаления из Google Play

Опубликовано 27 февраля 2024, 17:05
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Российская компания 2ГИС подала второй иск к Google из-за удаления из Google PlayВероятно, из-за удаления своего приложения из Google Play
Российский картографический сервис 2ГИС подал второй иск к компании Google. В Арбитражный суд Москвы поступил иск к компании Google LLC, её подразделению Google Commerce Limited и российской дочке ООО «Гугл».
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Суть иска не разглашается, но, вероятно, это касается удаления приложения 2ГИС из сервиса Google Play. В связи с этим в 2023 году 2ГИС уже обращался в суд в отношении Google и иск был удовлетворён, но приложение всё равно восстановлено не было.
К тому же через время Google Play начал уведомлять пользователей о том, что приложение 2ГИС является вредоносным и якобы собирает конфиденциальную информацию. По словам представителей российского сервиса, эти уведомления Google не соответствуют действительности.