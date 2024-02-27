Российская компания 2ГИС подала второй иск к Google из-за удаления из Google Play

Суть иска не разглашается, но, вероятно, это касается удаления приложения 2ГИС из сервиса Google Play. В связи с этим в 2023 году 2ГИС уже обращался в суд в отношении Google и иск был удовлетворён, но приложение всё равно восстановлено не было.

К тому же через время Google Play начал уведомлять пользователей о том, что приложение 2ГИС является вредоносным и якобы собирает конфиденциальную информацию. По словам представителей российского сервиса, эти уведомления Google не соответствуют действительности.