Российская компания «Аквариус» создаст мобильную ОС на базе Android без Google-сервисов

Опубликовано 12 февраля 2024, 22:15
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Российская компания «Аквариус» создаст мобильную ОС на базе Android без Google-сервисовОна будет использована в планшетах и смартфонах
Российская ИТ-компания «Аквариус» приступила к созданию мобильной операционной системы (ОС), ориентированной на бизнес, госсектор и массовых пользователей. Основой системы станет Android Open Source Project (AOSP) от Google.
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По информации, новая платформа будет использоваться в смартфонах и планшетах, при этом «Аквариус» стремится к попаданию в курируемый Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций реестр отечественного программного обеспечения, что дает возможность участвовать в госзакупках.
По словам представителей рынка операционных систем, наличие в России своих ОС с использованием AOSP вызывает дискуссии о степени их отечественности. Однако «Аквариус» намерен укрепить свою позицию и предоставить мобильную ОС, соответствующую всем потребностям бизнеса, государства и массовых пользователей.
Источник:Коммерсант
Автор:Булат Кармак
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