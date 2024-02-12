Российская компания «Аквариус» создаст мобильную ОС на базе Android без Google-сервисов

По информации, новая платформа будет использоваться в смартфонах и планшетах, при этом «Аквариус» стремится к попаданию в курируемый Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций реестр отечественного программного обеспечения, что дает возможность участвовать в госзакупках.

По словам представителей рынка операционных систем, наличие в России своих ОС с использованием AOSP вызывает дискуссии о степени их отечественности. Однако «Аквариус» намерен укрепить свою позицию и предоставить мобильную ОС, соответствующую всем потребностям бизнеса, государства и массовых пользователей.