Российская орбитальная станция будет работать на отечественном ПО

Разработка станции ведется с применением технологий полного жизненного цикла (PLM), что позволяет контролировать весь процесс — от проектирования до производства. Это решение призвано не только заменить зарубежные цифровые инструменты, но и повысить эффективность работы отрасли.

В проекте участвуют не только РКК «Энергия», но и другие ключевые предприятия. Центр имени Хруничева занимается созданием ракеты-носителя «Ангара», которая будет использоваться для запусков. Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) отвечает за подготовку космодрома.