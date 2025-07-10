Приложения
Опубликовано 10 июля 2025, 21:57
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Российская орбитальная станция будет работать на отечественном ПО

Разработка ведется с использованием российских цифровых технологий
Будущая российская орбитальная станция (РОС), которая должна прийти на смену Международной космической, разрабатывается с использованием исключительно отечественного программного обеспечения. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Российская орбитальная станция будет работать на отечественном ПО

© Ferra.ru

Разработка станции ведется с применением технологий полного жизненного цикла (PLM), что позволяет контролировать весь процесс — от проектирования до производства. Это решение призвано не только заменить зарубежные цифровые инструменты, но и повысить эффективность работы отрасли.

В проекте участвуют не только РКК «Энергия», но и другие ключевые предприятия. Центр имени Хруничева занимается созданием ракеты-носителя «Ангара», которая будет использоваться для запусков. Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) отвечает за подготовку космодрома.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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