Российская орбитальная станция будет работать на отечественном ПО

Опубликовано 10 июля 2025, 21:571 мин.
Российская орбитальная станция будет работать на отечественном ПОРазработка ведется с использованием российских цифровых технологий
Будущая российская орбитальная станция (РОС), которая должна прийти на смену Международной космической, разрабатывается с использованием исключительно отечественного программного обеспечения. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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Разработка станции ведется с применением технологий полного жизненного цикла (PLM), что позволяет контролировать весь процесс — от проектирования до производства. Это решение призвано не только заменить зарубежные цифровые инструменты, но и повысить эффективность работы отрасли.
В проекте участвуют не только РКК «Энергия», но и другие ключевые предприятия. Центр имени Хруничева занимается созданием ракеты-носителя «Ангара», которая будет использоваться для запусков. Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) отвечает за подготовку космодрома.