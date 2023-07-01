Российская соцсеть ЯRUS приостановила работу из-за накопившихся проблем

Как сообщила команда соцсети, причиной приостановки работы стала нестабильная монетизация проекта, сложности в обеспечении стабильной работы, что сопровождалось постоянными сбоями в функционировании соцсети, а также отсутствие поддержки пользователей.

Команда ЯRUS с сожалением обратилась к пользователям и извинилась за возможные неудобства после закрытия проекта. В 15:00 по мск 30 июня соцсеть ЯRUS прекратила работу. Как сообщили разработчики, после тщательного анализа было принято «единственное возможное решение» о приостановке работы.

«После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение. Мы глубоко сожалеем о неудобствах, которые могут возникнуть после закрытия», — сообщили разработчики ЯRUS.