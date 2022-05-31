Российская замена Google Play от VK запретила загружать приложения программистам без ИП или компании

Вместе с тем от разработчиков потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Такие меры необходимы для обмена информацией с торговыми площадками, коммерческими организациями и государственными ведомствами.

Ряд разработчиков уже высказали свой скепсис относительно подобных решений. По их мнению, можно было обойтись куда менее радикальными мерами, например, идентификацией через Госуслуги.