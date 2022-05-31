Российская замена Google Play от VK запретила загружать приложения программистам без ИП или компании

Российская замена Google Play от VK запретила загружать приложения программистам без ИП или компанииДостаточно спорное решение, стоит признать
Оказалось, что в отечественном конкуренте Google Play установлено достаточно неприятное ограничение — публиковать приложения могут лишь программисты с оформленным ИП или компанией. То есть физическим лицам и самозанятым путь в RuStore закрыт.
Для регистрации разработчика в RuStore необходимо наличие компании или ИП. Это обязательное условие, без которого верификация невозможна.
Вместе с тем от разработчиков потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Такие меры необходимы для обмена информацией с торговыми площадками, коммерческими организациями и государственными ведомствами.
Ряд разработчиков уже высказали свой скепсис относительно подобных решений. По их мнению, можно было обойтись куда менее радикальными мерами, например, идентификацией через Госуслуги.