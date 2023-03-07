Российские айтишники попросили у государства 465 млн рублей на продвижение своих программ за рубежом

Предлагается создать акселератор, который будет выводить российский софт на зарубежные IT-рынки. Если проект удастся запустить в полную силу, на зарубежные рынки получится выводить порядка 500 российских компаний в год.

Стоимость экспорта одного решения составляет 1,2 млн рублей. Суммарно это 465,3 млн рублей в год. Операторами программы могут стать РЭЦ и «Цифровая экономика». Эти организации должны создать рабочие группы и согласовать требования для отбора компаний.

При этом Минцифры попросило обосновать стоимость и финансирование проекта.