Российские банки начали рассылать уведомления клиентам в приложении «VK Мессенджер»Пока это пилотный проект
Вконтакте начала расширять взаимодействие между клиентами банков, которые являются пользователями соцсети, и кредитными организациями. Компания запустила пилотный проект по рассылке бесплатных уведомлений от банков в приложении «VK Мессенджер».
Фото: Postnews.ru
На первом этапе к проекту присоединился «Альфа-банк». В дальнейшем сотрудничество между соцсетью и банками будет расширено. Известно, что пользователям будут рассылать коды подтверждения транзакций, информацию о списании и поступлении средств, выпуске карт и другое. Сейчас клиенты «Альфа-банка» получают в «VK Мессенджере» уведомления о готовности дебетовой или кредитной карты.
Отмечается, что уведомления будут приходить от официальных сообществ банков. На данный момент — от сообщества «Альфа-банка».