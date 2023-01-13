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16:47, 13 января 2023
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Российские банки начали рассылать уведомления клиентам в приложении «VK Мессенджер»

Пока это пилотный проект

Вконтакте начала расширять взаимодействие между клиентами банков, которые являются пользователями соцсети, и кредитными организациями. Компания запустила пилотный проект по рассылке бесплатных уведомлений от банков в приложении «VK Мессенджер».

Российские банки начали рассылать уведомления клиентам в приложении «VK Мессенджер»

Фото: Postnews.ru

На первом этапе к проекту присоединился «Альфа-банк». В дальнейшем сотрудничество между соцсетью и банками будет расширено. Известно, что пользователям будут рассылать коды подтверждения транзакций, информацию о списании и поступлении средств, выпуске карт и другое. Сейчас клиенты «Альфа-банка» получают в «VK Мессенджере» уведомления о готовности дебетовой или кредитной карты.

Отмечается, что уведомления будут приходить от официальных сообществ банков. На данный момент — от сообщества «Альфа-банка».

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