Российские банки начали рассылать уведомления клиентам в приложении «VK Мессенджер»

На первом этапе к проекту присоединился «Альфа-банк». В дальнейшем сотрудничество между соцсетью и банками будет расширено. Известно, что пользователям будут рассылать коды подтверждения транзакций, информацию о списании и поступлении средств, выпуске карт и другое. Сейчас клиенты «Альфа-банка» получают в «VK Мессенджере» уведомления о готовности дебетовой или кредитной карты.

Отмечается, что уведомления будут приходить от официальных сообществ банков. На данный момент — от сообщества «Альфа-банка».