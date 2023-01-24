Российские банки начнут устанавливать клиентам платёжные стикеры для полной замены Apple Pay

Как отметил руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов, платёжные стикеры могут стать хорошим решением для пользователей iPhone. «Тинькофф» первым из российских банков начал разрабатывать свой платёжный стикер.

Сейчас такое устройство своим клиентам намерены устанавливать «Альфа-Банк», Московский кредитный банк, начали тестировать стикер Сбер, ВТБ и Почта Банк. Вместе с тем вырос спрос на платёжные аксессуары: кольца, браслеты, брелоки и другое.

Но специалисты не считают, что такие устройства будут долго пользоваться спросом. Отчасти потому, что при их работе могут возникать конфликты между антенной смартфона и стикера.

При этом глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что сейчас развиваются отечественные решения для бесконтактной оплаты, и через некоторое время они могут вытеснить стикеры с NFC-чипами и подобные устройства.