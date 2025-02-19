Российские банки внедрят кнопку для онлайн-сообщения о мошенничестве

Также банковские приложения будут предоставлять возможность ответить на запросы о мошенничестве от МВД. В настоящее время только треть пострадавших жертв обращаются в банк и полицию, и поэтому Центробанк стремится увеличить число таких людей.

Как отмечает РБК, жертвы мошенничества сталкиваются с проблемами при подаче заявлений в банк, поэтому планируется внедрение «специальной кнопки» в приложениях банков, чтобы жертвам не приходилось идти в отделение банка, а люди могли сразу подать заявление о мошеннической операции и получить консультацию в онлайн-режиме.

Эти меры призваны не только облегчить процедуру подачи заявлений, но и обеспечить большую защиту от мошенничества. Глава ЦБ также подчеркнула, что новое требование «коснётся банков, через которые проходит основной поток платежей — это прежде всего крупные, системно значимые банки и кредитные организации, которые значимы на рынке платёжных услуг».

«Что в силах банковской системы? Это максимально, например, упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве, сейчас это не такая простая процедура. И для этого мы планируем обязать банки с октября внедрить в свои приложения так называемую «спецкнопку», чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка и они могли прямо в приложении подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайн получить нужную справку для обращения в полицию. И наоборот — в том же мобильном приложении человек сможет ответить на запрос банка, является ли операция мошеннической, если такой запрос поступил в Банк России из МВД», — рассказала Эльвира Набиуллина.