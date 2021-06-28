Российские эксперты назвали TikTok лидером по количеству суицидального контента

Отечественные эксперты изучили 12 наиболее часто встречающихся хештегов, которые относятся к теме суицида. В перечень «рассматриваемых» платформ попали ВКонтакте, Instagram, Facebook и прочие. Именно среди них TikTok и занял первое место, пишут Известия.

В общей сложности, специалисты обнаружили на китайской платформе более 1,7 тыс роликов, которые были посвящены суицидальной тематике, а также группам смерти, рассказал глава ассоциации Владимир Зыков. При этом вовлеченность этих видео составила более 580 тыс человек, отметил эксперт.

Представители TikTok уже дали свой комментарий, согласно которому безопасность служит «абсолютным приоритетом» сервиса.