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Сегодня 20:30
Российские географы помогут улучшить Яндекс.Карты
А также в целом начнут более тесно сотрудничать с российской компанией
Как стало известно, Яндекс заручилась поддержкой Русского географического общества, благодаря чему организация предоставит российской компании данные, получаемые в рамках многочисленных экспедиций, совершаемых российскими географами. Планируется, что они будут добавлены в Яндекс.Карты.
Так, президент общества и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел встречу с управляющим директором Яндекса Тиграном Худавердяном и директором стратегических направлений группы компаний Алексеем Федотовым. Он не только вручил им членские билеты географического общества, но также и обсудил с ними ряд совместных проектов, в числе которых значится улучшение картографического сервиса российского технологического гиганта.
Важно понимать, что это не первое сотрудничество компании и географического общества — еще в далеком 2014 году на Яндекс.Картах появились панорамы 11 островов архипелага Земли Франца-Иосифа, которые были сделаны сотрудником Яндекса в рамках экспедиции, организованной Русским географическим обществом.