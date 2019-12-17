Российские географы помогут улучшить Яндекс.Карты

Так, президент общества и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел встречу с управляющим директором Яндекса Тиграном Худавердяном и директором стратегических направлений группы компаний Алексеем Федотовым. Он не только вручил им членские билеты географического общества, но также и обсудил с ними ряд совместных проектов, в числе которых значится улучшение картографического сервиса российского технологического гиганта.

Важно понимать, что это не первое сотрудничество компании и географического общества — еще в далеком 2014 году на Яндекс.Картах появились панорамы 11 островов архипелага Земли Франца-Иосифа, которые были сделаны сотрудником Яндекса в рамках экспедиции, организованной Русским географическим обществом.