Российские издатели хотят получить возможность блокировать Telegram

По данным Коммерсанта, с их помощью издатели хотят получить «возможность блокировки Telegram за многократные нарушения». При этом отмечается, что главная цель всё же не очередной бан мессенджера в России — издатели лишь желают внедрения системы цифровых отпечатков в сервисе. Той, с помощью которой можно будет без труда удалять пиратский контент системно.

Отметим, что согласно свежей информации, с 2019 года Telegram удалил около 52 тыс пиратских публикаций в интересах «Эксмо-АСТ». Помимо этого платформа заблокировала 31 Telegram-канал для пользователей веб-версии мессенджера, 346 каналов для iOS-пользователей и 69 для владельцев Android-смартфонов.