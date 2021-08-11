Российские издатели хотят получить возможность блокировать Telegram

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Российские издатели хотят получить возможность блокировать TelegramДля чего подали очередной иск в суд против платформы
Telegram в очередной раз столкнулся с претензиями на родине своего создателя — в России. На этот раз группа «Эксмо-АСТ» подала сразу два иска к мессенджеру, которые должны стать частью «критической массы судебных решений» в отношении сервиса.
По данным Коммерсанта, с их помощью издатели хотят получить «возможность блокировки Telegram за многократные нарушения». При этом отмечается, что главная цель всё же не очередной бан мессенджера в России — издатели лишь желают внедрения системы цифровых отпечатков в сервисе. Той, с помощью которой можно будет без труда удалять пиратский контент системно.
Отметим, что согласно свежей информации, с 2019 года Telegram удалил около 52 тыс пиратских публикаций в интересах «Эксмо-АСТ». Помимо этого платформа заблокировала 31 Telegram-канал для пользователей веб-версии мессенджера, 346 каналов для iOS-пользователей и 69 для владельцев Android-смартфонов.