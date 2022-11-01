Российские компании намерены добиться возвращения IMAX в страну через суд

При этом суд оставил иски без движения по формальным причинам.

Председатель АВК Алексей Воронков объяснил, что дело в обновлениях киносистемы, которые IMAX выпускает ежедневно и удалённо. Это происходит перед первым сеансом во время подстройки картинки и звука. И ключи, необходимые для проката фильмов в формате IMAX, выпускает только сама компания.

По мнению Воронкова, это может быть причиной, почему российские игроки кинорынка надеются на возвращение владельца видеоформата в Россию. «Таких отношений, как раньше, уже не будет. Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров», — подчеркнул Алексей Воронков.

Он также отметил, что без суда IMAX «никогда не признают, что о чём-то договорились с российскими компаниями».