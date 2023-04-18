Российские компании пообещали не поднимать цены на программы «выше разумного»

Участники рынка встретились с Минцифы РФ для обсуждения принципов ценообразования на отечественные продукты. На встрече было решено ввести механизм ценового саморегулирования для поддержания разумного уровня цен на ПО.

Отечественные разработчики также подготовят и подпишут меморандум ответственной работы на ИТ-рынке, что, по словам министерства, «подтверждает их приверженность справедливому ценообразованию и прозрачности».

Так, компании обязуются не повышать цены на ПО выше разумного уровня и размещать актуальную информацию о предельной стоимости продуктов, в том числе на официальном маркетплейсе российских приложений.

В случае поступления жалоб на необоснованное повышение цены на софт, аккредитация компании может быть приостановлена на время проверки.