Российские ОС стали в 10 раз популярнее прежнего

Речь идёт о 230 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2021-м. При этом опрос ассоциации среди 130 её членов показал, что 68% компаний увеличили свою выручку, 19,4% потеряли доходы, а 12,6% сохранили стабильный уровень.

В сегменте операционных систем спрос на отечественные решения вырос в 10 и более раз, а госзакупки отечественных продуктов увеличились в восемь раз.

Что интересно, госкомпании нарастили закупки отечественных продуктов и в сегменте систем управления базами данных, примерно в три раза. Однако, после ухода западных вендоров общий объём закупок снизился на 46%.

Американская Oracle потеряла свое лидерство в области СУБД среди российских заказчиков, сократив долю с 84% до 2%.

Отметим, что все эти данные явно свидетельствуют о возрастающей популярности отечественного софта и укреплении позиций российских IT-компаний на рынке.