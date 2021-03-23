Российские пользователи Instagram получили недоступную ранее функцию

На данный момент Instagram Shopping доступен лишь части пользователей в России. Но в ближайшее время нововведение станет доступно большему числу бизнес-аккаунтов.

Отметим, что вместе с вышеописанной функцией, в России стала доступна и виртуальная витрина под названием «Магазины». С её помощью компании могут настроить покупку своих товаров прямо через профиль.