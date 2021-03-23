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Сегодня в 07:16
Российские пользователи Instagram получили недоступную ранее функцию
Теперь покупать товары в соцсети стало ещё проще
Компания Facebook, владеющая Instagram, запускает в России новую функцию — Instagram Shopping. С её помощью российские бизнес-аккаунты в соцсети получат возможность продавать свои товары в любом разделе приложения.
В качестве примера представители Instagram приводят «Истории». Если раньше они были лишь обычным фото-видеоконтентом, со сроком жизни 24 часа, то теперь с их помощью можно продвигать отдельные товары.
На данный момент Instagram Shopping доступен лишь части пользователей в России. Но в ближайшее время нововведение станет доступно большему числу бизнес-аккаунтов.
Отметим, что вместе с вышеописанной функцией, в России стала доступна и виртуальная витрина под названием «Магазины». С её помощью компании могут настроить покупку своих товаров прямо через профиль.