Российские пользователи Telegram раскритиковали Павла Дурова за удаление бота «Умного голосования» из мессенджера

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Российские пользователи Telegram раскритиковали Павла Дурова за удаление бота «Умного голосования» из мессенджераИ обвинили в «продаже» властям
Накануне нынешних выборов в мессенджере Telegram перестал работать бот «Умного голосования». Перед этим основатель мессенджера Павел Дуров опубликовал пост, в котором рассказал о свободе слова, и о том, что бот «Умного голосования» будет заблокирован из-за текущих «дней тишины».
В полночь пятницы, 17 сентября, бот перестал работать. После этого в рунете начались акции критики в адрес Павла Дурова из-за того, что по словам недовольных, он «продался» властям. Критика поднялась по большей части в соцсети Twitter. Сам Дуров изначально объяснил своё решение зависимостью от магазинов приложений Apple и Google, и нежеланием, чтобы мессенджер удалили из этих сервисов.
Как отмечает источник, подобная волна критики – первая в адрес Павла Дурова, который воспринимается как символ свободы из-за некогда бывших отношений мессенджера с государством.