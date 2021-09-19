Российские пользователи Telegram раскритиковали Павла Дурова за удаление бота «Умного голосования» из мессенджера

В полночь пятницы, 17 сентября, бот перестал работать. После этого в рунете начались акции критики в адрес Павла Дурова из-за того, что по словам недовольных, он «продался» властям. Критика поднялась по большей части в соцсети Twitter. Сам Дуров изначально объяснил своё решение зависимостью от магазинов приложений Apple и Google, и нежеланием, чтобы мессенджер удалили из этих сервисов.

Как отмечает источник, подобная волна критики – первая в адрес Павла Дурова, который воспринимается как символ свободы из-за некогда бывших отношений мессенджера с государством.