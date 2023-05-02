Российские программисты будут добровольно регулировать цены на свои разработки

На принципы «саморегулирования рынка» рассчитывает и Минцифры, которое вместе с организациями «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другими продвигает документ. При этом Минцифры не будет участвовать в регулировании цен, так как не имеет «полномочий для регулирования ценовой политики вендоров».

Отмечается, что потолок цен на отечественный софт будет регулироваться так: цена на цифровой продукт на ту же дату прошлого года, скорректированная с учётом годового индекса потребительских цен Росстата, + 15%. За 2022 год это следующие цифры: индекс — 111,94%, значит, расчётный ценовой потолок для разработчиков ПО — почти 27%. Итоги первого квартала 2023 года: индекс — 108,62%, расчётный ценовой потолок — 23,62%.

Но участники рынка недовольны подобной инициативой и считают, что на самом деле существует «протест рынка», несмотря на который документ всё равно продвигается.