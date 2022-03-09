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Российские программы и системы выросли в популярности на 300%Особенно офисное ПО
Как стало известно, в России резко увеличился спрос на программное обеспечение отечественной разработки.
Отмечается, что сейчас растёт спрос на такое ПО, как «Р7-Офис», «Мой Офис», продукты «Лаборатории Касперского», а также российские операционные системы: Astra Linux — спрос вырос на 50-60%, BaseAlt — 20-30%, «Роса» и другие. Кроме них большей востребованностью стали пользоваться отечественные базы данных, а именно Postgres Professional, доля которой составляет 80%.
Также востребованными стали решения по виртуализации НИИ «Масштаб», входящего в структуру «Ростеха».
При этом спрос на пакеты офисных приложений, например, на три версии «Р7-Офис» вырос на 680%, а в целом спрос на российское ПО вырос на 300% по сравнению с прошлым годом.
Источник: Коммерсантъ