Российские программы и системы выросли в популярности на 300%

Отмечается, что сейчас растёт спрос на такое ПО, как «Р7-Офис», «Мой Офис», продукты «Лаборатории Касперского», а также российские операционные системы: Astra Linux — спрос вырос на 50-60%, BaseAlt — 20-30%, «Роса» и другие. Кроме них большей востребованностью стали пользоваться отечественные базы данных, а именно Postgres Professional, доля которой составляет 80%.

Также востребованными стали решения по виртуализации НИИ «Масштаб», входящего в структуру «Ростеха».

При этом спрос на пакеты офисных приложений, например, на три версии «Р7-Офис» вырос на 680%, а в целом спрос на российское ПО вырос на 300% по сравнению с прошлым годом.