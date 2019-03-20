Российские разработчики запустили «цифровой паспорт» для домашних животных

Российская компания PerseiLine выпустила мобильное приложение для владельцев домашних животных Pet Passport. По задумке разработчиков, приложение упростит жизнь владельцев домашних животных.
Всю важную информацию о животном можно хранить не в бумажном ветеринарном паспорте, а в мобильном приложении Pet Passport. С ним владелец не забудет о сроке необходимой вакцинации, сможет проверить параметры при покупке костюмчика в зоомагазине, а если срочно понадобится помощь ветеринара — не тратить время на поиск ветпаспорта.
Пользователи могут использовать Pet Passport как органайзер: заносить события, связанные с животными, добавлять фотографии и комментарии к ним. Например, после визита к ветеринару можно прикрепить фото рецепта, номер вакцины, задать напоминание об окончании действия лекарства, а затем контролировать курс лечения.
Приложение Pet Passport для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store или Google Play.