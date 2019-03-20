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Сегодня 18:56

Российские разработчики запустили «цифровой паспорт» для домашних животных

Вся важная информация в одном приложении

Российская компания PerseiLine выпустила мобильное приложение для владельцев домашних животных Pet Passport. По задумке разработчиков, приложение упростит жизнь владельцев домашних животных.

Всю важную информацию о животном можно хранить не в бумажном ветеринарном паспорте, а в мобильном приложении Pet Passport. С ним владелец не забудет о сроке необходимой вакцинации, сможет проверить параметры при покупке костюмчика в зоомагазине, а если срочно понадобится помощь ветеринара — не тратить время на поиск ветпаспорта.

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Пользователи могут использовать Pet Passport как органайзер: заносить события, связанные с животными, добавлять фотографии и комментарии к ним. Например, после визита к ветеринару можно прикрепить фото рецепта, номер вакцины, задать напоминание об окончании действия лекарства, а затем контролировать курс лечения.

Приложение Pet Passport для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store или Google Play.

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