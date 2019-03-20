Российские разработчики запустили «цифровой паспорт» для домашних животных

Пользователи могут использовать Pet Passport как органайзер: заносить события, связанные с животными, добавлять фотографии и комментарии к ним. Например, после визита к ветеринару можно прикрепить фото рецепта, номер вакцины, задать напоминание об окончании действия лекарства, а затем контролировать курс лечения.

Приложение Pet Passport для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store или Google Play.