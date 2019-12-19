Российские спецслужбы научились определять имена, фамилии и телефонные номера пользователей Telegram

Так, “Известия” рассказали о том, что российские силовики получили доступ к “группировке”, состоящей из 40 специальных “ботов-шпионов”, которые занимаются поиском и разоблачением различных наркоторговцев, террористов, продавцов краденых персональных данных и прочих нарушителей закона. Деаноимайзер проходит тестирование уже последние полгода, при этом он выдает себя за обычных чат-ботов, которые взаимодействует с конкретными пользователями и собирают о них данные.

”По совокупности обнаруженных нами “цифровых следов” пользователя можно с большой долей вероятности определить конкретное мобильное устройство, с которого тот пользуется мессенджером. Более того, в дальнейшем это даст возможность создать “виртуальный слепок” гаджета, имея который, можно будет делать запросы в различные интернет-сервисы (например, на Ozon, “Авито”, “Авто.ру”) о действиях его владельца, а также получить контакты, оставленные им при регистрации”, — рассказал гендиректор компании-разработчика деанонимайзера Игорь Бедеров.