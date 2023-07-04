Российские спецслужбы научились отслеживать сообщения в защищённых мессенджерах Telegram, WhatsApp и Signal

И хоть спецслужбы не могут читать непосредственно сообщения, они способны узнать, кто с кем общается и когда отправляются сообщения.

Внутренние документы от российских поставщиков технологий для правоохранительных органов, на которые ссылается The New York Times, указывают на то, что за последние годы российские власти разработали широкий арсенал инструментов для контроля Интернета.

Одной из ведущих компаний на этом рынке является «Цитадель», создавшая программу NetBeholder. С её помощью спецслужбы могут отслеживать зашифрованный трафик мессенджеров и определять участников переписки, время и место отправки сообщений, а также наличие прикреплённых файлов.

NetBeholder также способна определить, использует ли человек несколько телефонов и сопоставить контакты с гаджетами других людей.

Операторы программы могут установить, какие телефоны находились в одном месте в определённый день и определить регион или страну, где находятся участники переписки.

Отметим, что создатели Signal, Telegram и WhatsApp заявили, что их мессенджеры имеют ограниченные средства защиты от такой слежки. Шифрование может защитить содержимое сообщений, но не может полностью скрыть другие данные.