Российские таксисты начали бойкотировать новый сервис Яндекса «Везет»Пользователи вряд ли оценят такую активность
Несмотря на это, таксисты оказались недовольны. Они утверждают, что тарифы уже слишком низкие, а цены на автомобили и их обслуживание продолжают расти.
Водители получили уведомление о том, что благодаря «Везет» они смогут получать больше заказов, а комиссия будет снижена на 2%.
Однако пропускать заказы можно будет только на тех же условиях, что и на тарифе «Эконом», что снижает рейтинг активности и влияет на количество заявок и заработок.
Многие водители начали бойкотировать заказы через «Везет», делясь советами о том, как избежать потери активности. Один из водителей предложил писать в поддержку и требовать возврата баллов, угрожая жалобами в различные инстанции.
Для пассажиров новый сервис действительно выгоден. Поездка по одному и тому же маршруту через «Эконом» в Яндекс.Go стоит 300 рублей, тогда как через «Везет» — 250 рублей.