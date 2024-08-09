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Опубликовано 09 августа 2024, 07:49
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Российские таксисты начали бойкотировать новый сервис Яндекса «Везет»

Пользователи вряд ли оценят такую активность
С 7 августа Яндекс запустил новый сервис «Везет», который предлагает поездки дешевле, чем тариф «Эконом» в Яндекс.Go.
Российские таксисты начали бойкотировать новый сервис Яндекса «Везет»
© Ferra

Несмотря на это, таксисты оказались недовольны. Они утверждают, что тарифы уже слишком низкие, а цены на автомобили и их обслуживание продолжают расти.

Водители получили уведомление о том, что благодаря «Везет» они смогут получать больше заказов, а комиссия будет снижена на 2%.

Однако пропускать заказы можно будет только на тех же условиях, что и на тарифе «Эконом», что снижает рейтинг активности и влияет на количество заявок и заработок.

Российские таксисты начали бойкотировать новый сервис Яндекса «Везет»
© iGuides.ru

Многие водители начали бойкотировать заказы через «Везет», делясь советами о том, как избежать потери активности. Один из водителей предложил писать в поддержку и требовать возврата баллов, угрожая жалобами в различные инстанции.

Для пассажиров новый сервис действительно выгоден. Поездка по одному и тому же маршруту через «Эконом» в Яндекс.Go стоит 300 рублей, тогда как через «Везет» — 250 рублей.

Источник:iGuides.ru
Автор:Булат Кармак
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