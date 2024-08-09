Российские таксисты начали бойкотировать новый сервис Яндекса «Везет»

Несмотря на это, таксисты оказались недовольны. Они утверждают, что тарифы уже слишком низкие, а цены на автомобили и их обслуживание продолжают расти.

Водители получили уведомление о том, что благодаря «Везет» они смогут получать больше заказов, а комиссия будет снижена на 2%.

Однако пропускать заказы можно будет только на тех же условиях, что и на тарифе «Эконом», что снижает рейтинг активности и влияет на количество заявок и заработок.