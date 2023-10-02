Российские власти потратили 52 млн рублей на отечественные аналоги Windows и Microsoft Office

Общая стоимость составила 52,5 млн рублей. Из этой суммы 23,1 млн рублей были потрачены на лицензии МойОфиса, а 29,3 млн рублей — на Astra Linux.

Сейчас на российское программное обеспечение перешли сотрудники четырёх управлений Государственной думы. В будущем планируется перевод на отечественный софт всего аппарата, а также депутатов и аппарат фракций.

Данное решение было принято на фоне санкций и обсуждений о возможности отказа от преследования за использование пиратского ПО из стран, поддержавших санкции.

В 2022 году в России заметно вырос спрос на операционные системы, разработанные внутри страны. Но несмотря на активное тестирование подобного софта, процесс его внедрения может занять значительное время.