Российские власти предложили создать приложение для блогеров

Артём Кирьянов, председатель Российского союза налогоплательщиков и зампред Комитета Госдумы по экономической политике, предложил создать отдельное налоговое приложение для блогеров, подобное существующему «Мой налог» для самозанятых. Он хочет обратиться с этой идеей в Минцифру и Роскомнадзор.

Это приложение, которое Кирьянов назвал «Мой блог», позволит блогерам оплачивать налоги и вести свою деятельность без необходимости обращаться в налоговую. Они смогут зарегистрировать свой блог и зафиксировать доходы через это приложение, которое будет единственным способом взаимодействия блогеров с государством в финансовых вопросах.

По словам Кирьянова, это предложение призвано облегчить жизнь блогеров и сделать их официальными налогоплательщиками. Он подчеркнул, что блогеры становятся все более популярными и значимыми, и такое простое налоговое приложение поможет им легализовать свою деятельность.