Российские власти создадут приложение со всеми поправками в Конституции

По ее словам, на данный момент до конца неизвестно, какое точное количество поправок будет внесено в главный закон страны, но уже сейчас ясно, что ни в один бюллетень не удастся вместить самую полную информацию, которая должна помочь гражданам разобраться в предлагаемых изменениях. И для решения именно этой проблемы планируется разработать специальное мобильное приложение.

”В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок”, — рассказала Памфилова.