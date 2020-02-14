Приложения
Сегодня 10:44
Российские власти создадут приложение со всеми поправками в Конституции
И все для информирования граждан
В сети появилась информация о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о том, что ее ведомство намерено разработать собственное приложение для смартфонов, в котором будет размещен полный пакет грядущих поправок в Конституцию Российской Федерации.
По ее словам, на данный момент до конца неизвестно, какое точное количество поправок будет внесено в главный закон страны, но уже сейчас ясно, что ни в один бюллетень не удастся вместить самую полную информацию, которая должна помочь гражданам разобраться в предлагаемых изменениях. И для решения именно этой проблемы планируется разработать специальное мобильное приложение.
”В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок”, — рассказала Памфилова.