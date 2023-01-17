Российский аналог Instagram* объявил о начале модерации в App Store и Google Play

Соцсеть рассказала, что с момента запуска в декабре, на ресурс пришло около тысячи пользователей. Люди загрузили 3525 фотографий и поставили 24953 лайка за первую половину января.

Разработчики надеются, что их продукт появится в западных магазинах приложений уже через 2-3 недели.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.