Приложения
20:06, 17 января 2023
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Российский аналог Instagram* объявил о начале модерации в App Store и Google Play

К соцсети уже присоединилась 1000 пользователей

Разработчики российского аналога Instagram* — социальной сети «Россграм» — сообщили о первых успехах после запуска продукта в декабре 2022 года и о том, что приложение уже проходит модерацию в App Store и Google Play.

Российский аналог Instagram* объявил о начале модерации в App Store и Google Play

Фото: Lentka.com

Соцсеть рассказала, что с момента запуска в декабре, на ресурс пришло около тысячи пользователей. Люди загрузили 3525 фотографий и поставили 24953 лайка за первую половину января.

Разработчики надеются, что их продукт появится в западных магазинах приложений уже через 2-3 недели.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

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