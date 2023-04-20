Российский аналог магазина Android-приложений RuStore начали предустанавливать на смартфонах Xiaomi, Realme, Tecno и др.

В российском представительстве Tecno уточнили, что по умолчанию для RuStore не выданы разрешения на доступ к системным настройкам смартфона. Это стандартная практика защиты Android от несанкционированной установки приложений. Поэтому при первой установке любого приложения из российского магазина операционная система запросит разрешения на скачивание и установку приложений из RuStore.

При этом адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков отметил, что китайские вендоры в данном случае несут юридические риски в силу того, что игнорируют правила лицензии Google. Может быть так, что корпорация перестанет делиться частью прибыли с трансакций в Play Store с производителями. Но в Tecno ответили, что предлагаемая компанией схема не нарушает лицензию Google.