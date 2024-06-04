Российский аналог Википедии получит поддержку ИИ до конца 2024 года

Опубликовано 04 июня 2024, 14:37
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Российский аналог Википедии получит поддержку ИИ до конца 2024 годаИнтересно, как оно будет реализовано
Российская интернет-энциклопедия Рувики, аналог Википедии, готовится к значительному обновлению, которое должно состояться до конца 2024 года.
В пресс-службе платформы сообщили, что ежемесячная посещаемость платформы достигла 3.5 млн человек, при этом наблюдается экспоненциальный рост числа визитов и уникальных посетителей.
За последний год на платформе было создано более 36 тыс статей и внесено свыше миллиона правок.
Рувики также обновила интерфейс и добавила новые функции, включая возможность настройки шрифтов и тем, прослушивания статей в аудиоформате, а также возможность становиться автором и экспертом на платформе.
Было выверено и помечено как «рецензированные» более 2.7 тыс материалов.
Глава Рувики Владимир Медейко заявил, что до конца 2024 года будет представлено обновление, включающее интеграцию с нейросетями, что позволит значительно улучшить пользовательский опыт.