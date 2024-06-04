Российский аналог Википедии получит поддержку ИИ до конца 2024 года

В пресс-службе платформы сообщили, что ежемесячная посещаемость платформы достигла 3.5 млн человек, при этом наблюдается экспоненциальный рост числа визитов и уникальных посетителей.

За последний год на платформе было создано более 36 тыс статей и внесено свыше миллиона правок.

Рувики также обновила интерфейс и добавила новые функции, включая возможность настройки шрифтов и тем, прослушивания статей в аудиоформате, а также возможность становиться автором и экспертом на платформе.

Было выверено и помечено как «рецензированные» более 2.7 тыс материалов.

Глава Рувики Владимир Медейко заявил, что до конца 2024 года будет представлено обновление, включающее интеграцию с нейросетями, что позволит значительно улучшить пользовательский опыт.