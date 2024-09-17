Российский депутат предположил ухудшение работы Android вслед за YouTube

По мнению Горелкина, проблема заключается в устаревании кэширующих серверов Google, расположенных в России. Американская компания в силу антироссийских санкций официально ушла из России, поэтому не может обновлять и поддерживать оборудование.

В силу этого сначала перестанет работать YouTube, который и так замедлен, впоследствии это коснётся и ОС Android.

Также политик рассказал, что консультировался со специалистами, которые объяснили ему, чем обусловлена разная скорость работы YouTube на сетях провайдеров и по мобильной сети. На это влияет несколько факторов, среди которых не только различная пропускная способность сетей и недостаточная вычислительная мощность серверов Google, но также различная политика американской компании в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям YouTube.

«Так что рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов», — подчеркнул депутат.