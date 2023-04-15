Российский хакер объяснил, как защитить цифровой паспорт в России от мошенников

По словам эксперта, подобная практика может привести к всплеску мошенничества. Злоумышленнику ничего не мешает украсть чей-то смартфон и с его помощью представляться под чужим паспортом. Хакер подчеркнул, что «пока только вопросы».

И всё же, если показывать паспорт в смартфоне, стоит использовать для шифрования крипто-ключи по аналогии с платёжными сервисами. Необходима и система бесконтактного распознавания лиц.