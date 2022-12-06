Российский магазин Android-приложений RuStore стал ещё на шаг ближе к Google Play по функционалу

Российский магазин Android-приложений RuStore стал ещё на шаг ближе к Google Play по функционалуИ это не может не радовать
Команда VK представила российский магазин приложений RuStore не так давно — в мае 2022 года. Но всего за несколько месяцев проект смог заметно продвинуться вперёд, в том числе и по функционалу.
Фото: VK
Вот и сейчас представители магазина объявили о важном обновлении. Платформа начала предлагать пользователям рекомендации и тематические подборки. Также на площадке обновились карточки приложений.
Так, на первом экране карточек можно найти основную информацию о приложении — оценки, отзывы, количество скачиваний и размер самого приложения. При этом контент на карточке и странице меняется в зависимости от того, установлено приложение на смартфон пользователя или нет.
Все эти нововведения делают отечественный аналог Google Play Store к своему американскому вдохновителю.
Напомним, что в ноябре представители VK поделились интересной статистикой. В RuStore уже размещено 3000 приложений, разработанных 2000 разработчиками. Всего же из магазина, с момента релиза, различных приложений было скачано более 8 млн раз.