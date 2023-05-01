Российский магазин приложений RuStore появится на Android TV

23:40, 01 мая 2023
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Российский магазин приложений RuStore появится на Android TVА проект-то развивается
Разработчики из VK, создавшие российский магазин мобильных приложений RuStore, объявили о разработке версии проекта для Android TV.
С его помощью пользователи смогут устанавливать RuStore на телевизоры с поддержкой Smart TV на базе Android. А это значит, что они получат доступ к теле- и видеоприложениям, играм и другим сервисам через отечественный магазин.
Чтобы примкнуть к проекту VK, производители и дистрибьюторы телевизоров на Android могут запросить установочный файл APK, присоединившись тем самым к инициативе RuStore. Но есть нюанс — чтобы стать партнёром и сотрудничать с магазином, компаниям необходимо предоставить свои данные.
Отметим, что RuStore продолжает активное развитие, становясь всё более доступным и удобным для пользователей.