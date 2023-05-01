Российский магазин приложений RuStore появится на Android TV

С его помощью пользователи смогут устанавливать RuStore на телевизоры с поддержкой Smart TV на базе Android. А это значит, что они получат доступ к теле- и видеоприложениям, играм и другим сервисам через отечественный магазин.

Чтобы примкнуть к проекту VK, производители и дистрибьюторы телевизоров на Android могут запросить установочный файл APK, присоединившись тем самым к инициативе RuStore. Но есть нюанс — чтобы стать партнёром и сотрудничать с магазином, компаниям необходимо предоставить свои данные.

Отметим, что RuStore продолжает активное развитие, становясь всё более доступным и удобным для пользователей.