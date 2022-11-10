Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфоны

Предустановка RuStore будет осуществляться вместо приложения для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List, которая ранее входила в перечень обязательных. Отмечается, что RuStore дублирует и расширяет функциональные возможности APP List.

«Отечественный единый магазин приложений RuStore включён в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений», — сказано в сообщении правительства.