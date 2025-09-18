Приложения
Опубликовано 18 сентября 2025, 07:30
1 мин.

Российский мессенджер Max вырос с 200 тыс до 35 млн пользователей всего за три месяца

Впечатляющий рост
Российский мессенджер Max, созданный VK, показал стремительный рост: всего за три месяца аудитория увеличилась со 100–200 тыс до более чем 35 млн зарегистрированных пользователей.
Российский мессенджер Max вырос с 200 тыс до 35 млн пользователей всего за три месяца
Об этом сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week. По его словам, ежедневно в Max совершается около 15 млн звонков.

Кириенко подчеркнул, что сервис всегда будет бесплатным для граждан РФ, а функции, которые у конкурентов предлагаются только по подписке, в Max будут доступны без доплат.

Но стоит понимать, что нечто подобное ранее декларировал и Дуров со своим Telegram. И где мы сейчас? Premium-подписка, подарки, платные функции (вроде той же блокировки видео- и аудиосообщений от собеседников).

Интересно, что Max становится одной из самых быстрорастущих российских цифровых платформ, претендуя на статус национального мессенджера.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
