Российский мессенджер Max вырос с 200 тыс до 35 млн пользователей всего за три месяца

Опубликовано 18 сентября 2025, 07:301 мин.
Российский мессенджер Max вырос с 200 тыс до 35 млн пользователей всего за три месяцаВпечатляющий рост
Российский мессенджер Max, созданный VK, показал стремительный рост: всего за три месяца аудитория увеличилась со 100–200 тыс до более чем 35 млн зарегистрированных пользователей.
Об этом сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week. По его словам, ежедневно в Max совершается около 15 млн звонков.
Кириенко подчеркнул, что сервис всегда будет бесплатным для граждан РФ, а функции, которые у конкурентов предлагаются только по подписке, в Max будут доступны без доплат.
Но стоит понимать, что нечто подобное ранее декларировал и Дуров со своим Telegram. И где мы сейчас? Premium-подписка, подарки, платные функции (вроде той же блокировки видео- и аудиосообщений от собеседников).
Интересно, что Max становится одной из самых быстрорастущих российских цифровых платформ, претендуя на статус национального мессенджера.