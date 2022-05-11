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Российский мобильный оператор запустил приложение для психологической разгрузки пользователей

И самопомощи
Российский мобильный оператор МТС запустил приложение для психологической разгрузки, помогающее самостоятельно справиться с эмоциями и помочь себе без обращения к психологу.
Российский мобильный оператор запустил приложение для психологической разгрузки пользователей

Эффективность всех тестов, реализованных в Beffo, подтверждена исследованиями. Для использования приложения от пользователя не требуется никаких специальных знаний и навыков. При этом достаточно 10-15 минут регулярных занятий в день, чтобы добиться результата.

Приложение поможет развить навыки саморегуляции: минимизировать стрессовую реакцию, успокаиваться в моменты ситуативной тревоги, справляться с сильными эмоциями и развивать концентрацию внимания.

Также в приложении предусмотрен раздел «Дыхание», в котором собраны и визуализированы дыхательные техники, успокаивающие, расслабляющие, стимулирующие или помогающие сконцентрироваться здесь и сейчас.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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