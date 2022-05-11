Российский мобильный оператор запустил приложение для психологической разгрузки пользователей

Эффективность всех тестов, реализованных в Beffo, подтверждена исследованиями. Для использования приложения от пользователя не требуется никаких специальных знаний и навыков. При этом достаточно 10-15 минут регулярных занятий в день, чтобы добиться результата.

Приложение поможет развить навыки саморегуляции: минимизировать стрессовую реакцию, успокаиваться в моменты ситуативной тревоги, справляться с сильными эмоциями и развивать концентрацию внимания.

Также в приложении предусмотрен раздел «Дыхание», в котором собраны и визуализированы дыхательные техники, успокаивающие, расслабляющие, стимулирующие или помогающие сконцентрироваться здесь и сейчас.

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